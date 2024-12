Como, Nico Paz si racconta: "Mi ispiro a Dybala e Messi, Fabregas mi dà fiducia"

COMO - "Credo che la nostra squadra non sia una squadra qualunque. Giochiamo, proviamo sempre a farlo, con una linea di quattro. Usciamo bene con il pallone, pressiamo forte. Questa è la nostra identità che ci rende differenti dalle altre squadre". Sono le parole di Nico Paz , tra le sorprese di questo avvio di stagione e protagonista della nuova puntata di " My Skills " su Dazn. Il calciatore argentino ha parlato della sua carriera, compreso il suo passaggio dal Real Madrid al Como : "È stato un grande cambiamento, in Spagna ho giocato prima in terza divisione e poi in prima squadra con il Real Madrid, adesso mi trovo in qualcosa di molto diverso, in uno spogliatoio di gente più grande, di livello, in un campionato di prima fascia. Per fortuna sono venuto qui con la mia famiglia. Mio padre lavora nel calcio e mia madre lavora da casa. E sono venuti tutti qui, viviamo tutti vicino e questo mi aiuta".

Nico Paz: "Fabregas mi dà fiducia"

Fondamentale per Nico Paz è la figura di Cesc Fabregas: "La cosa più importante che mi dà è la fiducia nel fare il mio calcio, mi fa stare tranquillo nel fare il mio gioco, muovendomi per il campo. L'idea che ha di giocare con il pallone, di non buttarlo avanti, di cercarmi tra le linee, è qualcosa di importante per me. Mi ricordo molto di lui da giocatore, mi piaceva molto. Aveva tanta qualità, un ultimo passaggio incredibile, inserimenti e sapeva arrivare in area di rigore. Questo è qualcosa da cui devo prendere spunto per migliorare, arrivare di più in area. Quest'estate mi ha chiamato, ha parlato con mio padre, con i miei agenti. Mi ricordo la prima volta in cui ci ha scritto, eravamo in vacanza in Grecia e ha scritto a mio papà e lui mi ha fatto leggere. È stato speciale per me".