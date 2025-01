Dele Alli, primo allenamento in gruppo con il Como e prima partitella vinta

Dele Alli in gruppo e prima partitella vinta con il Como

Una storia Instagram pubblicata da Alberto Moreno ha testimoniato la presenza di Dele Alli in gruppo. Una partitella vinta, come visibile dalla scritta: "Campioni di oggi". Oltre allo spagnolo e, appunto, ad Alli, la squadra era formata da Audero, Mazzitelli, Cutrone, Jack, Braunoder e Iovine. Su Dele Alli, che aveva assistito dagli spalti alla vittoria contro la Roma, Fabregas ha dichiarato negli scorsi giorni: "Lui sta bene. E' una richiesta della società. Per il momento siamo qua per aiutarlo a trovare la forma. Sono aperto, mi piace se posso aiutare: è un giocatore che può fare la differenza. Valuteremo come lavorerà con la squadra".