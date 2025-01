Fabregas, il discorso al Como è da brividi: "Li abbiamo mangiati!"

Fabregas dopo Como-Atalanta: "Voglio vedere questa voglia di vincere per tutta la stagione"

Come documentato dal club lombardo attraverso l'account X, rivolgendosi ai calciatori con ampi cenni a dare enfasi alle sue parole, Fabregas ha detto: "Se sono allenatore è per momenti così. Sono orgoglioso di tutti voi, grazie mille. Questa è la nostra squadra. Li abbiamo mangiati! Li abbiamo mangiati! Continuate così che questo è solo l'inizio. Voglio vedere questa voglia di vincere per tutta la stagione. Testa alta e andiamo a salutare i tifosi!"