Il Como annuncia il nuovo stadio: "Sarà così". Tifosi in estasi

Il Como ha annunciato la riqualificazione dello stadio Sinigaglia . L'obiettivo è infatti quello di ristrutturare e ammodernare l' impianto che si affaccia sul Lago di Como . Ad annuciarlo è stato il club, in collaborazione con il Comune di Como e lo studio di architettura leader Populous: secondo il piano presentato, i lavori dovrebbero terminare nel 2028 .

Il Como avrà un nuovo stadio: il comunicato

Questa la nota: "Como 1907, in collaborazione con il Comune di Como e lo studio di architettura leader Populous, ha annunciato i piani iniziali per la riqualificazione dello Stadio Giuseppe Sinigaglia. La prima fase del processo procedurale è la presentazione e l'approvazione del Documento di Fattibilità delle Alternative di Progetto (DOCFAP). La tempistica prevista per la riqualificazione è la seguente:

Progettazione (fattibilità) e processo di approvazione – maggio 2026

Fase di costruzione I – ottobre 2027

Fase di costruzione II – agosto 2028

Como 1907 e il Comune si impegnano in un processo aperto e trasparente e hanno interagito e continueranno a interagire con i fan e i residenti locali durante lo sviluppo. Tutti i rendering attuali mostrati alla conferenza stampa sono immagini concettuali e non necessariamente rappresentative del progetto finale. Il progetto finale sarà presentato dopo il completamento della prima fase".

La storia del Sinigaglia

Lo Stadio Giuseppe Sinigaglia, inaugurato nel 1927 a Como e progettato in stile razionalista, ha subito varie ristrutturazioni, ampliando la capienza a 10.584 posti nel 2024. La sua posizione panoramica gli è valsa l’elogio di Gianni Brera come "lo stadio più bello del mondo".