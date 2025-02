Il discorso di Fabregas al Como in mezzo al campo: "Mi dovete promettere..."

COMO - Quello che Fabregas sta facendo con il Como al suo primo anno in Serie A è straordinario. La vittoria sul Napoli è l'ennesima rappresentazione delle idee di un allenatore capace e intelligente, che ha dato coraggio e un'identità profonda alla squadra. Lo si intuisce dal campo, dalle prestazioni del Como, che in sette giorni ha battuto la Fiorentina a Firenze e il Napoli capolista, e lo si comprende benissimo anche dallo spirito del gruppo, dall'intesa e dalla connessione che c'è tra calciatori e allenatore. Un esempio di questo è il cerchio composto in mezzo al prato del Sinigaglia dopo i festeggiamenti per il 2-1 al Napoli.

Il discorso di Fabregas alla squadra

L'esultanza al triplice fischio, gli abbracci, la corsa sotto la curva tenedosi per mano, poi un cerchio di amici e compagni e in mezzo a loro Cesc Fabregas, condottiero, amico, leader: "Credete veramente che possiamo continuare così, senza mollare?", ha detto ai suoi, come spiegato ai microfoni di Dazn. Poi ha aggiunto, chiarendo: "L'ultima volta gli avevo dato due giorni di riposo, allora devono farmi la promessa di continuare a credere in quello che facciamo. E gli ho dato altri due giorni liberi". La squadra ha reagito con un boato tra sorrisi e gioia pura, accogliendo il regalo dell'ex centrocampista di Barcellona e Arsenal con entusiasmo. Tra pochi giorni arriverà la Roma, ma questo Como e il suo allenatore non hanno paura di nessuno.