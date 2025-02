L'escalation di Diao: ora anche le big lo hanno messo nel mirino

Assane Diao si prende ancora una volta la scena. L'attaccante del Como, classe 2005, ha firmato la rete della vittoria dei Lariani contro il Napoli. Un gol fondamentale, arrivato su assist di Nico Paz, che arricchisce ulteriormente il suo bottino di gol in questo campionato. Con 5 reti all'attivo, il calciatore senegalese naturalizzato spagnolo ha dimostrato di avere grandi doti tecniche e realizzative. Si tratta quindi di un acquisto vincente per il Como, che a gennaio ha pagato 12 milioni il giovane giocatore strappandolo alla concorrenza di alcune società straniere. In particolare, Diao aveva ricevuto offerte dalla Germania, ma la chiamata di Fabregas dello scorso dicembre lo ha convinto definitivamente ad accettare la serie A.

Il legame con Nico Paz si è invece rivelato fondamentale per un ambientamento immediato, senza particolari problemi o intoppi. Intanto, i numeri di Diao hanno già impressionato alcune big italiane e straniere che hanno deciso di monitorare con attenzione il suo percorso consapevoli, però, della volontà del Como. Il desiderio della società lombarda resta, infatti, quello di crescere puntando sul rafforzamento della squadra.