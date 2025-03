Como, l'esordio di Dele Alli si avvicina? La risposta di Fabregas in conferenza

Quando vedremo l'esordio di Dele Alli con il Como ? Non nella prossima giornata di campionato, in programma al Sinigaglia sabato 8 marzo alle 15, quando i lombardi ospiteranno il Venezia di Di Francesco. A darne la certezza è stato Cesc Fabregas , che in conferenza stampa parlando del centrocampista inglese è stato chiarissimo: " Non è ancora pronto per giocare" .

Le parole di Fabregas prima di Como-Venezia

Il Como vuole subito rialzarsi dopo la sconfitta in campionato con la Roma. Contro il Venezia, però, non vedremo in campo Dele Alli: "E' una progressione la sua, è venuto in panchina a Roma. Non è ancora pronto per giocare, farà panchina anche domani e poi vediamo". Nonostante questo, le sensazioni sono positive: "Sta crescendo e sta facendo passi in avanti importanti. Lo dobbiamo guidare e prenderci cura di lui, per poi portarlo in campo nella migliore condizione possibile". Fabregas si è spostato poi a parlare del Venezia: "Una partita che dobbiamo vincere. Il Venezia è forte e temibile. Dobbiamo essere capaci di trovare la soluzione giusta, sempre con il nostro stile di gioco".