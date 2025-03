Como, stagione finita per Dossena: lesione del crociato, si opera

A pochi giorni dalla sfida persa contro il Milan , brutta tegola per il Como di Cesc Fabregas, costretto a rinunciare ad Alberto Dossena . L'ex difensore di Cagliari e Avellino ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Lunghi i tempi di recupero , stagione finita per il classe '98.

Infortunio Dossena, stagione finita: il difensore del Como si opera

"Como 1907 - si legge nel report medico ufficiale diffuso dalla società lariana - comunica che gli esami strumentali, eseguiti sul calciatore Alberto Dossena a seguito dell’infortunio occorso durante la gara Milan-Como, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro. Dossena si sottoporrà ad intervento chirurgico nella giornata di domani presso la clinica Poliambulanza di Brescia". Lunghi, dunque, i tempi di recupero, con il calciatore che chiude così anzitempo la sua stagione sportiva. A San Siro, era entrato in avvio di ripresa al posto di Kempf, per poi abbandonare il terreno di gioco al minuto 63.

I numeri di Dossena con il Como

Alberto Dossena ha rappresentato finora una delle note liete della stagione del Como, confermandosi ad alti livelli in Serie A dopo l'addio al Cagliari. Alto 1.95m, con un contratto che lo lega al club biancazzurro fino al 30 giugno 2028, il centrale difensivo originario di Brescia ha collezionato in riva al lago un totale di 23 presenze, arricchite da due assist nell'arco del campionato. Oltre 1.800 minuti giocati per lui, che si è guadagnato sul campo la fiducia di Cesc Fabregas.