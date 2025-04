CouLture Migrante e Como 1907: insieme per l’inclusione sociale  

Calcio e inclusione sociale attraverso l'artigianato e la creatività Si chiama Migrante il laboratorio di sartoria sociale di Como, offre formazione e opportunità di lavoro a migranti, utilizzando le competenze sartoriali per creare prodotti unici di stribuiti dalla società lariana. Questa collaborazione supporta la valorizzazione della pluralità culturale e contribuisce alla crescita della comunità locale. La collaborazione con Como 1907 ha preso forma attraverso la realizzazione di tre prodotti esclusivi, ideati e realizzati dai sarti di CouLture Migrante con tecniche artigianali: uno zaino coulisse, un marsupio e una pochette, declinati con i colori e il marchio di Como 1907. 100 pezzi presentati e venduti durante la partita Como-Empoli. Oltre a promuovere la vendita di questi articoli, Como 1907 ha contribuito all'acquisto del materiale necessario per la loro realizzazione. Il ricavato delle vendite verrà interamente destinato alla sartoria sociale, a sostegno delle attività di formazione e inserimento lavorativo che l'organizzazione porta avanti. La collaborazione tra Como 1907 e CouLture Migrante dice tanto dell’intento - comune alle due realtà - di operare in stretta relazione con il territorio in cui abitano e operano. Como 1907 dimostra ancora una volta come il proprio impegno vada oltre il campo di gioco e si estenda alla comunità. Il club vive questo momento di grande entusiasmo sostenendo iniziative e progetti che promuovono l’integrazione sociale, dando visibilità a chi vive contesti di fragilità ed esclusione attraverso il proprio marchio, gli spazi e le risorse a disposizione.