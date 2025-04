Fabregas, domani intervista esclusiva sul Corriere dello Sport-Stadio all'allenatore più richiesto del momento: tutto sul suo futuro

I suoi maestri, il suo presente (meraviglioso, a Como): il futuro. Il direttore del Corriere dello Sport - Stadio, Ivan Zazzaroni, incontra Cesc Fabregas, l'allenatore più richiesto del momento. Trentotto anni domenica, è inseguito da Roma e Milan e da squadre tedesche e spagnole: dal suo ufficio nel centro sportivo del Como, Fabregas si racconta in un'intervista senza filtri. Appuntamento a domani, primo maggio, in edicola per questa imperdibile esclusiva.