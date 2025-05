Fabregas resta al Como: l'aveva anticipato in un'intervista al Corriere dello Sport

"Sì, la priorità è il Como ". Come anticipato lo scorso primo maggio nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata al nostro direttore, Ivan Zazzaroni , l'orientamento di Cesc Fabregas in merito al suo futuro era chiaro ed è confermato: l'allenatore spagnolo resterà sulla panchina del Como . Nonostante le tante richieste, l'ex centrocampista proseguirà la sua avventura alla guida del club lombardo dopo aver raggiunto con largo anticipo la certezza aritmetica della salvezza.

Fabregas: "A Como la gestione del quotidiano è uguale che si vinca o si perda"

Al Corriere dello Sport, Fabregas aveva spiegato: "È normale che qualcuno si sia fatto vivo. Ci sono squadre che stanno cercando l’allenatore o il giocatore. Chiamano e ci sta. È così, non dobbiamo dire bugie alla gente. Capita ovunque. Pensi che Simeone in tutti questi anni non l’abbia chiamato nessuno? Eppure è ancora all’Atletico. Esiste un timing per tutte le cose".

Evidentemente non è tempo di andare via ma di continuare con il "suo" Como. Con il club che ha portato in Serie A centrando, in scioltezza, la permanenza in categoria e nel quale non aveva nascosto di sentirsi felice: "Mi ritengo molto fortunato perché qui la gestione del quotidiano è uguale tanto che si vinca quanto che si perda. Il confronto è costante. Pretendo molto, è vero, perché una cosa che Conte mi ha insegnato e ha ripetuto giorni fa è l’essenza del nostro lavoro. Il fondoschiena sempre a rischio è solo quello dell’allenatore, è una questione di aspettative interne e esterne".

Fabregas: "Il Como mi garantisce tanta libertà"

Como sarà ancora la casa e la grande famiglia di Fabregas: "Siamo un gruppo. Il presidente, il direttore Charlie ed io. E poi c’è Osian Roberts, che è un po’ il responsabile del settore giovanile, una persona della quale mi fido ciecamente e che tante volte mi è d’aiuto sui temi più delicati. Sì, sono molto fortunato perché qui mi garantiscono tanta libertà".