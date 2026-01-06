La battuta di Fabregas sul Como in zona Champions: "Vi dico la verità..."

PISA - È un Cesc Fabregas concentrato sul campo e sulla crescita del suo Como quello che si presenta di fronte ai cronisti dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Pisa , la terza di fila in campionato per i lariani capaci di agganciare momentaneamente in zona Champions League la Roma ( impegnata subito dopo a Lecce ) e la Juve ( ospite del Sassuolo in serata ).

Pisa-Como 0-3: cronaca, statistiche e tabellino

Como in zona Champions: la battuta di Fabregas

"La classifica? Vi dico la verità, Non la guarda mai - ha detto il tecnico spagnolo nel post partita ai microfoni di 'Sky Sport' -. Un membro dello staff oggi mi ha aggiornato, ma gli ho detto di smettere di parlare di questo. Dobbiamo essere molto attenti a chi siamo. Vogliamo arrivare in alto un giorno, ma c'è un processo da fare per una squadra come la nostra che è molto giovane".

Serie A: la classifica aggiornata

L'analisi della vittoria sul campo del Pisa

Ovviamente soddisfatto della prova di Pisa e più in generale del girone di andata del suo Como: "Dobbiamo fare un'analisi oltre ai numeri, la cosa più importante è che la squadra continui a crescere - ha aggiunto Fabregas -. Gli avversari sono stati molti bravi, tutti hanno avuto difficoltà a vincere contro di loro. Abbiamo avuto un ritmo di gioco molto alto, loro hanno speso tanto. Abbiamo dovuto trovare una soluzione nell'intervallo e poi è arrivato il gol. C'è stata un po' di superficialità che ci ha portato a soffrire un po', anche quel rigore concesso. Ci sono dei piccoli dettagli da migliorare".

Serie A: risultati, tabellini e calendario

Il Como e la ricerca di calciatori italiani

Così infine sulla possibilità di vedere qualche italiano giocare nel Como (oggi a Pisa c'erano solo il portiere Vigorito, Dossena e Cerri, tutti rimasti in panchina): "Abbiamo un piano in questo senso per il futuro - ha spiegato Fabregas -, speriamo di riuscire a trovarli. È giusto che tanti giocatori italiani giochino in questa squadra. È un obiettivo importante, speriamo di affrontare questo argomento diversamente tra un paio di anni".