Fabregas senza filtri: "Io mangio la mer... ma i giocatori si devono sentire liberi. I social ammazzano le persone"

Fabregas: "Vittoria dedicata a Micheal Hartono

A Dazn Fabregas aveva esordito nel suo giro di intereviste postpartita commentando: “Ci sono vittorie e vittorie, quella di oggi è la vittoria più importante perché abbiamo perso una persona importante per il nostro mondo. La nostra Champions, la nostra Europa, è quella dei valori, di una società seria, con una visione chiara. La vittoria è per Micheal Hartono. Grazie alla famiglia Hartono possiamo vivere tutto quello che stiamo vivendo. La squadra è stata intelligente, abbiamo portato a casa un’esperienza in più per continuare a crescere. C’è spazio per riposare, vediamo come stanno Jesus Rodriguez e Jacobo Ramon. Per noi è un orgoglio vedere che tanti giocatori iniziano ad andare in nazionale, sono ormai undici, dodici. Jesus Rodriguez ha preso due colpi. Non poteva continuare. Si vedeva dall’inizio che non era molto a posto dopo il primo colpo, ha sofferto un po’ di questo. Peccato perché era una partita per lui, a livello di caratteristiche. Dobbiamo guardare avanti”.