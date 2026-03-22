Il Como ne fa 5 al Pisa e allunga per la volata Champions: ecco il calendario di Fabregas

Troppo Como per il Pisa: 5-0 nel lunch match valido per la trentesima giornata di Serie A . Quinta vittoria consecutiva per gli uomini di Fabregas , che approfittano del pari tra Juve e Sassuolo (1-1) per volare +3 sui bianconeri, quinti, e consolidarsi in zona Champions . Al Sinigaglia partita senza storia contro il fanalino di coda, che ha lottato rendendosi a tratti pericoloso ma che non è riuscito a confermarsi dopo il successo casalingo contro il Cagliari (3-1). Due gol nel primo tempo ( Diao all'8' e Douvikas al 29'), tre nella ripresa ( Baturina al 48', Nico Paz al 76' e Perrone all'81'). Un'altra super prestazione per il Como : il miglior modo per rendere omaggio alla memoria di Micheal Hortono.

Diao e Dovikas mandano il Como al riposo avanti di due gol sul Pisa

Parte bene il Pisa, che approfitta di una palla persa da Alberto Moreno per arrivare al tiro con Loyola. Il Como si scuote e sollecita Nicolas: stavolta la palla persa è di Akinsanmiro su pressing di Nico Paz, capisce tutto il portiere dei toscani che esce e calcia in fallo laterale. L'appuntamento con il gol è solo rimandato perché all'8' Diao scocca un diagonale imparabile per Nicolas su assist involontario di Moreo con un passaggio all'indietro: primo gol stagionale per l'attaccante, limitato da problemi fisici che sono ormai alle spalle. Il Pisa è comunque apprezzabile per la voglia di non mollare. Diego Carlos allontana di testa, Tramoni ci prova col destro: di poco alto sulla traversa. Decisamente più cinico è, però, il Como, che al 29' raddoppia con Douvikas. Transizione offensiva spinta da Nico Paz, Diao si libera in duello di Canestrelli e appoggia per Douvikas: freddo davanti a Nicolas per il suo gol numero 11 in campionato. In contropiede il Como prova a chiudere i conti, ma Angori è provvidenziale in chiusura su Diao. Poi Jesus Rodriguez è costretto a lasciare il campo al 37' per infortunio: dentro Baturina. Finale di frazione in crescendo per il Como: Da Cunha illumina, Diao s'eccende, Nicolas risponde presente.

Il Como dilaga con Baturina, Nico Paz e Perrone: Pisa travolto

Si riparte con un cambio nel Pisa: Meister prende il posto di Akinsanmiro. Loyla va subito al tiro e protesta per un tocco di braccio di Baturina, ma Pairetto lascia correre: attaccato al corpo. Baturina fuga ogni dubbio con il gol del 3-0 al 48': vince un rimpallo con Canestrelli e scarica il collo-esterno, dal limite dell'area di rigore, che buca Nicolas. Il Como invoca poi un calcio di rigore per un contatto tra Douvikas e Canestrelli. A cavallo tra il 52' e il 60' due gol annullati al Pisa: il primo a Stojilkovic, per fuorigioco di Léris; il secondo a Meister, per fuorigioco di Stojilkovic. Il Como decide di mettersi al riparo da possibili brutte sorprese e dilaga: al 76' girata vincente di Nico Paz al termine di un'azione spettacolare, avviata da una verticalizzazione di Caqueret per Alberto Moreno; all'81' pokerissimo firmato da Perrone, che si inserisce nell'area piccola e capitalizza un invito perfetto di Kuhn.

Como, ad aprile cinque partite in calendario per continuare a sognare

Entusiasmo dilagante al Sinigaglia con i tifosi del Como che sognano, sempre più, a occhi aperti. Gli occhi servono, però, anche per consultare il calendario: aprile sarà decisivo. Dopo la sosta per le nazionali è in programma la trasferta contro l'Udinese (lunedì 6 aprile, ore 12:30); domenica 12 aprile (ore 20:45) c'è Como-Inter; venerdì 17 aprile (ore 20:45) Sassuolo-Como e domenica 26 aprile (ore 15) Genoa-Como. Il 21 aprile (ore 21) l'assalto alla finale di Coppa Italia a San Siro contro l'Inter. Le prossime tappe per la gloria da cerchiare in rosso sul calendario.