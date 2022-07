Cremonese, 2-0 alla Spal: reti di Valeri e Baez su rigore

DIMARO - Quarto test pre-stagionale per la Cremonese di Massimiliano Alvini. Al Centro Sportivo di Dimaro di fronte la Spal di Roberto Venturato. Partono titolari in casa grigiorossa Vasquez, Ghiglione, Pikel, Tenkorang e Tsadjout. Inizio deciso della Cremonese al 2' con Tsadjout che trova subito la gioia del gol, ma l'azione viene interrotta per fuorigioco. Al 14' ci prova Tenkorang con il suo tiro che finisce di poco a lato. Le due squadre prendono subito l'iniziativa, con continui cambi di fronte. Si rendono pericolosi Tsadjout e Valeri. Finotto manca il bersaglio per la Spal. Al 30' cooling break per riprendere fiato e dissetarsi. Cremonese e Spal non si risparmiano nei primi 45 minuti ma il gol non arriva. Nel secondo tempo Alvini inserisce Ciofani e Sernicola al posto di Tenkorang e Ravanelli. Al 47' la Cremonese passa in vantaggio con la rete di Valeri, terzino sinistro grigiorosso nel mirino della Lazio. La Spal tenta qualche sortita in zona offensiva ma la Cremonese riesce a gestire la gara. A due minuti dalla fine del match rigore per la Cremonese per fallo su Strizzolo in area di rigore spallina: Baez mette dentro per il 2-0. Si chiude così l'amichevole tra Cremonese e Spal, con buone indicazione per entrambi gli allenatori.