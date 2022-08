Salvate il soldato Radu

Le aveva prese tutte. Dal 2-2 in poi, l’assedio della Fiorentina alla porta della Cremonese era stato respinto solo da Ionut Radu, il portiere a cui gli interisti continuano ad addebitare lo scudetto perso, il ragazzo inchiodato all’errore imperdonabile di Bologna. Al 94'30", pensando ai voti delle pagelle, per Radu era previsto almeno un 7,5. E il solito sintetico giudizio: decisivo. Già, decisivo. Alla fine lo è stato davvero, ma per la ragione opposta ai suoi desideri. Col cross-campanile di Mandragora la palla è rimasta in aria minuti interi e lui senza indugi, senza tentennamenti, l’ha afferrata prima della linea di porta, senza però fare i conti con la sua statura, con lo sbilanciamento del corpo che lo ha spinto in fondo al sacco prima di liberarsi del pallone. Così la Cremonese ha perso una partita che avrebbe perso già prima, se in porta non ci fosse stato Radu.