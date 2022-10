Cremonese, Alvini: "Sono rammaricato per i giocatori. Pickel perfetto su Hjulmand"

LECCE - La Cremonese conquista un punto al Via del Mare contro il Lecce (1-1). Nel post-partita è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei grigiorossi, Massimiliano Alvini: "Sono rammaricato per i giocatori, meritavano di vincere per le occasioni create, per le idee e per la voglia che ci abbiamo messo. Abbiamo raccolto meno in queste otto giornate ma oggi siamo venuti qua a fare una partita importante contro una squadra che rispettiamo. C'è solo rammarico, potevamo averla vinta, c'è solo da apprezzare quello che abbiamo messo in campo. Pickel? Ha fatto una partita importante in fase di non possesso, è stato perfetto su Hjulmand. A livello tattico la squadra è stata alta lo stesso oggi. Con la Lazio abbiamo sofferto nell'uno contro uno. Abbiamo una pressione diversa davanti, questa varia di partita in partita in base agli avversari. Siamo stati bravi oggi a reggere Banda e a ripartire davanti". Sull'autostima da allenare: "Questa è la vera forza che ti dà andrenalina. Quando perdi male o meritatamente, l'autostima viene a diminuire. Il lavoro più grosso è questo. Oggi ci siamo venutit a giocare tanto qui. Poteva bastare poco per vanificare il lavoro di tre mesi importanti. Bisogna lavorarci tanto sulla testa. Ringrazio infine i 150 tifosi di Cremona che sono venuti qui ad accompagnarci in questa avventura".