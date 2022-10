Cremonese, personalizzato per Chiriches ed Hendry

CREMONA - Il mirino è puntato alla sfida al Picco contro lo Spezia in programma domenica. La Cremonese di Massimiliano Alvini prosegue con i consueti allenamenti per preparare al meglio il match con i liguri. Entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte nello scorso turno di campionato: la Cremonese ko in casa con il Napoli (1-4), gli uomini di Gotti sono caduti a Monza (2-0 per i brianzoli). Intanto i due difensori grigiorossi, Chiriches ed Hendry proseguono nel loro lavoro personalizzato.