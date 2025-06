Cremonese, idea De Rossi tecnico con Petrachi ds

La Cremonese si prepara a una vera rivoluzione. Gianluca Petrachi resta infatti il favorito per il ruolo di ds e con lui, al posto di Giovanni Stroppa (57), potrebbe arrivare Daniele De Rossi (41). Il tecnico romano vuole tornare in panchina e i grigiorossi hanno mostrato un interesse concreto nei suoi confronti. Anche ieri ci sono stati nuovi contatti tra le parti. In attesa che venga definita l’area dirigenziale, l’ex centrocampista della Roma resta quindi il preferito del club neopromosso.

Il Parma riflette

Sono ore caldissime anche a Parma, dove l’ad Federico Cherubini si divide tra gli incontri di calciomercato, con Ange-Yoan Bonny (21) e Giovanni Leoni (18) sempre in vetrina, e quelli per il nuovo allenatore. Raffaele Palladino (41) resta al momento il favorito per sostituire Cristian Chivu (44). Oggi ci saranno nuovi contatti con l’entourage dell’ex allenatore della Fiorentina, che vuole conoscere bene i programmi della società prima di dare una risposta definitiva. L’alternativa si conferma l’ex Torino Paolo Vanoli (52). Ci sarebbe stato anche un contatto tra i ducali ed Eusebio Di Francesco (55), che però si conferma una delle prime scelte del Lecce per il post Marco Giampaolo (57). L’ormai ex allenatore del Venezia piace ai giallorossi per la sua vocazione offensiva e per le idee di gioco basate sulla verticalizzazione. Il casting dei salentini, però, non è terminato. Il direttore dell’area tecnica sta parlando con tutti i candidati prima di arrivare ad una decisione definitiva. Sul taccuino dei giallorossi, anche Paolo Vanoli, Alberto Gilardino (42) - favorito a Pisa - e l’ex Cagliari Davide Nicola (52).

Offerte dalla Premier

Sul fronte Nikola Krstovic (25), si registra invece un interesse concreto del Leeds United. L’attaccante montenegrino, valutato sui 25-30 milioni di euro, è da tempo un obiettivo della Roma. Con la giusta offerta il Lecce valuterà seriamente una sua cessione. «Siamo un club in salute che può permettersi di non vendere giocatori - ha ribadito Corvino nell’ultima conferenza stampa -. Ma se un calciatore ci chiede di essere ceduto, lo accontentiamo. Abbiamo bisogno di una squadra che lotti per l’obiettivo». Intanto, in Argentina hanno parlato di un sondaggio da parte dei pugliesi per l’attaccante Julian Vignolo (18) del Racing. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Pisa e Sassuolo. Passando al Como, i lariani hanno ormai in pugno da giorni il fantasista Martin Baturina (22). In occasione del blitz a Zagabria, i lombardi hanno definito tutti gli accordi per il cartellino del ragazzo: si tratta di un affare sui 18 milioni più 7 di bonus, mentre al talento croato è stato garantito un contratto fino al 2030. Sul fronte uscite, va invece monitorata la situazione di Alieu Fadera (23). L’esterno d’attacco si potrebbe guardare intorno per ritrovare maggiore continuità, dopo una partenza davvero entusiasmante. Ha ricevuto richieste dall’estero e dall’Italia: la sua valutazione si aggira sugli 8 milioni di euro. Infine, Mauro Pederzoli ha risolto il contratto da ds con il Parma. Si trasferisce al Rapid Bucarest.