Crotone, Stroppa: "Juve? Non partiamo battuti"

CROTONE - "Juve? Serve una partita perfetta. Tutte le componenti, motivazioni, sacrificio, vanne messe in campo. Sapendo di poter soffrire molto ma di avere le armi per affrontare una squadra tra le più forti del campionato e che possiamo farle male”. Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato così in vista del match di domani contro la Juventus: "Ci sono dei limiti di personalità, di poter esaltare le nostre qualità. Abbiamo subìto numerose reti, con risultati differenti probabilmente parleremmo di una squadra con maggiore autostima. Provo a dare una piccola giustificazione per l’assenza di tanti giocatori e soprattutto di quelli di maggiore personalità che avrebbero potuto trainare gli altri".