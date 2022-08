Empoli, Zanetti: "Meritavamo il pareggio, speriamo di tenere Bajrami"

LA SPEZIA - L' Empoli stecca la prima di campionato. Al Picco lo Spezia di Gotti intasca tre punti grazie alla rete siglata da M'bala Nzola . Nel post-partita l'allenatore dei toscani, Paolo Zanetti , ha così parlato ai microfoni di Dazn : "Noi abbiamo un potenziale che è completamente diverso da questo. Alcuni ragazzi sono arrivati da pochi giorni e non possiamo avere la sincronia giusta. Ai punti avremmo meritato il pareggio. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni, poi il secondo tempo a senso unico. Intravedo molto margine di miglioramento. La mia squadra ha un lavoro che si porta dietro, ma dobbiamo alzare il livello di concretezza. In alcune situazioni abbiamo concesso qualche ripartenza agli avversari in modo troppo semplice. Tutto questo fa parte di un processo di lavoro che continua. Posso dire che oggi l'Empoli ha perso giocando a calcio".

"Lammers? Giocatore importante. Mercato? In mezzo arriverà qualcosa"

"Non sono sorpreso per Lammers, non è uno scappato di casa. È un giocatore importante, che può e deve crescere. È arrivato da una settimana, l'ho messo perché può dare tanto. Mercato? Io non chiesto nessun giocatore. In difesa siamo contati, ma grazie a Dio nessuno si è fatto male. In mezzo arriverà qualcosa, spero che Bajrami resti. Nel caso lo sostituiremo. Il mercato finisce tra qualche settimana, non si può pensare di essere completi oggi. Sono fiducioso, abbiamo una buona base e il livello presto si alzerà".