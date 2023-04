Empoli, brutto infortunio per De Winter: le condizioni

Durante l'ultima sfida di campionato tra Cremonese ed Empoli , terminata con il punteggio di 1-0 per i grigiorossi, Koni De Winter è stato costretto ad abbandonare anticipatamente il terreno di gioco per un problema al ginocchio .

Empoli, le condizioni di De Winter

Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club toscano ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del difensore: "Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Koni De Winter, uscito durante l’ultima gara contro la Cremonese, hanno evidenziato una lesione di medio grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro". Perdita importante quindi per Zanatti, visto che De Winter è stato fin qui protagonista di una grande stagione. A giugno il belga farà ritorno alla Juventus per provare a conquistarsi un posto anche in bianconero.