L'Empoli caccia Zanetti dopo la Roma. Torna Andreazzoli

EMPOLI - Paolo Zanetti non è più l'allenatore dell'Empoli. Il tecnico paga il disastroso inizio di campionato con 4 ko in quattro gare, culminato con la disfatta 7-0 dell'Olimpico contro la Roma nell'ultimo turno. Al suo posto il presidente Fabrizio Corsi si appresta a richiamare Aurelio Andreazzoli, già sulla panchina dei toscani nel 2017/18, 2018/19 e 2021/22. Con Zanetti via anche i collaboratori Bertolini, Beati e Trentin.