Il presidente dell’Empoli Corsi condanna l’arbitraggio di Udine

EMPOLI - La corsa alla salvezza accende gli animi, e dopo le retrocessioni di Salernitana e Sassuolo restano impigliate nella lotta per la retrocessione Empoli, Udinese e Frosinone. La situazione più disperata sembra essere quella dei toscani che chiuderanno il campionato contro la Roma, mentre le altre due formazioni si scontreranno nella sfida dello Stirpe. Il rigore assegnato in extremis all’Udinese di Cannavaro, in svantaggio contro l’Empoli, ha generato la reazione del presidente dei toscani Fabrizio Corsi.