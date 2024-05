Empoli salvo, il gesto di Corsi in tribuna dopo la Roma: non riesce a trattenersi

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi non è riuscito a trattenersi dopo il triplice fischio di Massa al Castellani e ha festeggiato la salvezza facendo il gesto dell’ombrello, non si capisce rivolto a chi. Corsi ha vissuto la partita con la Roma con grandissima tensione. Fino al 93’ l’Empoli era in serie B, poi il gol di Niang ha cambiato la storia. Altri tre minuti e mezzo di sofferenza prima di potersi lasciare andare ai festeggiamenti. Con la vittoria per 2-1 sulla squadra di De Rossi, i toscani hanno chiuso al quartultimo posto, condannando alla Serie B il Frosinone, sconfitto in casa per 1-0 dall'Udinese. Una salvezza raggiunta all'ultimo respiro.