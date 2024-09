Carolina Stramare, il dolce messaggio per l’esordio del suo Pellegri

Carolina Stramare non si è persa l'esordio del suo Pietro Pellegri con l'Empoli. Sabato 31 agosto l'ex Miss Italia si è recata allo Stadio Dall'Ara per tifare la sua dolce metà nella partita tra Bologna ed Empoli, finita con un pareggio. Carolina ha condiviso su Instagram un video che mostra il momento esatto in cui Pellegri è entrato in campo, aggiungendo un grande cuore al tag dell'attaccante. La Stramare aspetta un figlio dal giocatore, che dovrebbe nascere nei primi mesi del 2025.