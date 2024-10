Goglichidze, intervento killer su Thuram in Empoli-Inter: rosso diretto

L' Empoli è rimasto in dieci dopo l'espulsione ricevuta da Goglichidze contro l' Inter . Il difensore georgiano è infatti entrato male sulla gamba dell'attaccante francese, anche se inizialmente l'arbitro aveva optato per una semplice ammozione.

Fallaccio su Thuram: rosso a Goglichidze in Empoli-Inter

Il Var lo ha poi richiamato al monitor per una on field review, che ha poi fatto cambiare il colore del cartellino: rosso diretto ed Empoli in dieci uomini contro i nerazzurri dal 32' in poi. Goglichidze non ha protestato ed è uscito dal campo sconsolato.