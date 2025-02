Crollo Juve, ma Corsi incorona Motta: "È un predestinato"

Quella di ieri è stata una giornata storica per l' Empoli , che mai si era spinto fino alle semifinali di Coppa Italia . La vittoria ai rigori contro la Juventus , ottenuta nonostante l'emergenza infortuni e con tanti giovani in campo, è stata festeggiata con entusiasmo dall'ambiente, ma il presidente Fabrizio Corsi a Radio Crc ha voluto riportare i piedi per terra segnalando che la situazione in campionato non è rosea (i toscani sono terzultimi): "Veniamo da due pareggi e nove sconfitte, abbiamo dei problemi con gli infortunati, ma ora speriamo di migliorare . Io sono contento del lavoro che si sta facendo, di come il mister D'Aversa agisca con passione e di come cresce i giovani, dedicandosi anche a quelli che non giocano".

Corsi: "Marianucci ha stravinto il duello con Vlahovic"

Tra i giovani dell'Empoli che stanno migliorando a vista d'occhio in questa stagione c'è il difensore Luca Marianucci, che con la Juve ha segnato il rigore finale e si è dimostrato molto abile in marcatura contro un cliente complicato, come ha evidenziato Corsi: "Marianucci ha vinto ampiamente il duello con Vlahovic. La nostra realtà è questa: dobbiamo dar modo di crescere ai nostri giovani e l’allenatore è molto bravo in questo. Dobbiamo lavorare anche sulla testa dei ragazzi e restare con i piedi per terra. La partita importante è quella di domenica prossima, perché viviamo un momento difficilissimo. Sono fiducioso, però bisogna avere i giocatori a disposizione".

Corsi: "Motta è un grande allenatore"

Nonostante la stagione fallimentare culminata con il crollo in Coppa Italia, per Corsi l'allenatore della Juve Thiago Motta ha capacità indiscutibili: "Per me Thiago Motta è un grande allenatore, è un predestinato. Ma non mi sento di dare un giudizio sulle grandi squadre, non è una dimensione che mi appartiene. Io vivo questo campionato da squadra provinciale. Noi lavoriamo con i giovani in modo individuale e spesso escono arricchiti dalla nostra società, perché abbiamo l’ambiente che li perdona anche quando commettono degli errori". Infine una considerazione sul presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Ci siamo sentiti lunedì scorso, mi è piaciuto molto l’atteggiamento che sta avendo con la squadra in questo momento. Su discorsi di mercato non voglio entrare".