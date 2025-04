Empoli, Maleh e Kouamé operati: inizia il recupero

EMPOLI - Youssef Maleh, giocatore dell’Empoli, è stato operato nel primo pomeriggio a Villa Stuart dal professor Mariani al collaterale mediale sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito, il giocatore rimarrà ricoverato una notte. Tempi di recupero un mese e mezzo, rischia di non rientrare entro la fine del campionato. Un brutto colpo per il club toscano alle prese con la lotta salvezza.

Empoli, Kouamé ha chiuso il campionato

Il campionato invece è sicuramente finito per Christian Kouamé, altro giocatore dell’Empoli, anche lui operato nel primo pomeriggio di oggi a Villa Stuart dal prof Mariani. Per lui si è trattato del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, in seguito all’infortunio avvenuto durante la gara contro il Cagliari di domenica scorsa. Intervento riuscito, rimarrà ricoverato due notti, tra tre mesi sarà clinicamente guarito e poi procederà con il recupero atletico. L’Empoli perde due pedine importanti nella corsa per la salvezza. Tra gli infortuni c’è da registrare anche quello di Zurkowski. D’Aversa pronto a correre ai riparti, la prossima sfida è in programma lunedì 14 aprile in casa del Napoli.