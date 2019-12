Fiorentina, incontro Commisso-Enrico Chiesa: "E' stato molto positivo"

FIRENZE - Il nuovo, attesissimo incontro tra Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ed Enrico Chiesa, padre-agente di Federico, si è svolto stamattina Il numero uno del club viola, intercettato da FirenzeViola.it all'uscita dall'hotel dove soggiorna, ha affermato: "C'è stato un incontro con Enrico, la mia prima volta. È stato molto positivo: lui è una bravissima persona, me lo ricordo quando giocavo. Come ogni padre vuole il bene per suo figlio, la loro è una grandissima famiglia. Le cose andranno meglio di come me l'aspettavo. L'incontro è stato positivo, c'è l'intenzione di fare giocare con la Fiorentina il nostro Chiesa. Intanto speriamo che giochi il prossimo week-end, ieri ho detto che l'avrebbe fatto ma ancora non siamo sicuri: lo speriamo. Andiamo avanti così. Per oggi non si parla di futuro, si guarda alla nostra Fiorentina".

