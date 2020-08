Fiorentina, Iachini: "Felice per la conferma. Programmi? Ne parleremo"

FIRENZE - "Sono molto affezionato a questa maglia, alla Fiorentina e a Firenze. La mia conferma è motivo di grande gioia e soddisfazione e per questo devo ringraziare la società per la fiducia riposta in me dal presidente Commisso da Joe Barone e Daniele Pradè". Beppe Iachini non può non cominciare dall'ufficialità della sua permanenza sulla panchina viola arrivata pochi giorni fa, anche se ora le attenzioni sono rivolte all'ultima fatica di questo campionato atipico e (quasi) infinito contro la Spal già retrocessa: "Ci sarà tanto lavoro da fare - ha ammesso in conferenza stampa - ma adesso dobbiamo pensare a finire bene. È stato un ottimo percorso di lavoro il nostro, e ora dobbiamo concluderlo al meglio. Le ambizioni per la prossima stagione? È presto, non ho ancora parlato con presidente e direttori, saranno loro a determinare programmi e ambizioni. Sono cose che affronteremo a partire dalle prossimi settimane" ha concluso il tecnico viola.

Straordinario Chiesa! La Fiorentina batte 4-0 il Bologna