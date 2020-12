Fiorentina in festa: "La città si illumina di viola"

La storica impresa della Fiorentina, che ha espugnato lo Stadium con un netto 3-0 alla Juventus, fa festeggiare tutta Firenze. Primo cittadino compreso. "Stasera, illumineremo tutte le torri della città di viola per rendere merito a questa impresa della Fiorentina che ci ha fatto emozionare", ha annunciato il sindaco Dario Nardella ai microfoni di Radio Bruno. "Uno dei simboli di Firenze in tutto il mondo è il David di Michelangelo che sconfigge il gigante Golia - ha aggiunto - Penso non ci sia metafora migliore per quello che ha fatto la Fiorentina ieri. Non potevo immaginare un messaggio così calzante per questo Natale. Ero fiducioso che prima poi saremmo riusciti a uscire dal letargo, ma che sia accaduto proprio contro la Juventus è una doppia, anzi tripla soddisfazione, come le reti segnate".