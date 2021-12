Fiorentina, Vlahovic punta al record di Cristiano Ronaldo

FIRENZE - Dusan Vlahovic punta Cristiano Ronaldo. Il centravanti della Fiorentina è ad un solo gol dal record di marcature in un singolo anno solare che appartiene al portoghese: 32 contro 33. Sassuolo e Verona sono le prossime avversarie della Viola e il numero 9, dopo il riposo quasi totale in Coppa Italia, è pronto a rituffarsi nel clima campionato a caccia del record. Dopo le due gare da sicuro protagonista, Vlahovic potrebbe vivere una seconda parte di stagione con un alter ego alle sue spalle, che però va ancora trovato. Kokorin non ha convinto nessuno in casa Fiorentina, dunque a gennaio si lavorerà in entrata per dare ad Italiano qualche alternativa di spessore al serbo. Borja Mayoral è il primo nome sulla lista della dirigenza viola, anche se Scamacca, Martinez del Porto ed Alvarez del River Plate sono nomi di primo piano. Fino a giugno, in ogni caso, il titolare resterà Vlahovic, che oltre ai gol (tanti), ha fatto sentire il suo peso anche nello spogliatoio, complimentandosi con il terzo portiere Rosati via social dopo la bella prova contro il Benevento in Coppa Italia. Un goleador ed un leader per la squadra: la sua partenza a fine stagione lascerà un vuoto davvero grande alla Fiorentina.