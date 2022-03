Firenze, ecco il nuovo Franchi: spalti vicini al campo e copertura

FIRENZE - Il progetto dello studio Arup , firmato dall'architetto David Hirsch , è il vincitore del concorso internazionale per il restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze, opera progettata da Pier Luigi Nervi . L'annuncio è stato dato oggi in Comune nel corso di una cerimonia a Palazzo Vecchio , alla presenza tra gli altri del presidente del Coni Giovanni Malagò , del presidente della Figc Gabriele Gravina e del ct azzurro Roberto Mancini .

Capienza da 40mila posti

Il nuovo Franchi - che sarà finanziato con i soldi del Recovery Fund - ha una capienza di almeno 40 mila posti, prevede una sottile lama metallica rettangolare posta sopra le tribune storiche dell'impianto e maggior vicinanza tra gli spalti e il campo, come richiesto più volte anche dai tifosi. Nello spazio che si genera tra le due curve (quella originale e quella nuova) si prevede un museo per spazi espositivi (nella curva Ferrovia) e un auditorium (nella curva Fiesole). Rinascerà anche l'area del quartiere di Campo di Marte: sarà creato un parco, oltre a un polo ricettivo di 5000 mq e un polo commerciale, sempre di 5000 mq. Grande spazio anche alla sostenibilità: la nuova copertura dello stadio permetterà la produzione di energia rinnovabile tramite pannelli fotovoltaici per servire sia lo stadio che gli edifici del masterplan.