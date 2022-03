Inter-Fiorentina, Torreira ci rimette... un dente

MILANO - Lucas Torreira può davvero dire di aver dato tutto contro l'Inter, anche... Un dente. Il centrocampista uruguayano della Fiorentina ha infatti postato una sua foto mentre era in attesa del controllo antidoping dopo la sfida i San Siro in cui si vede chiaramente il danno procuratogli da uno scontro di gioco nella sfida con i nerazzurri: "Più un punto e meno un dente" il messaggio che Torreira ha accompagnato alla foto pubblicata sul suo porfilo Twitter. L'incidente, va detto, non ha impedito al numero 18 viola di rimanere in campo fino al triplice fischio.