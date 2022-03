Igor, frecciata a Vlahovic: "Io non sono quel giocatore che..."

È il gigante che non ti aspetti, quello che in questo 2022 ha rovesciato le gerarchie della difesa mettendosi al centro di tutto. Igor sorride. Ripensa al percorso fatto, al primo aereo preso, appena diciottenne, per sbarcare in Austria, al Liefering, società collegata ai brasiliani della Red Bull, e a tutta la sua scalata alla vetta, umiltà e sudore. Tutte le mattine esce di casa a piedi - è abituato così - e nel tragitto verso il centro sportivo ripete sempre la solita frase, quasi come un mantra: "Se hai un sogno, se vuoi vincere nella vita, devi lottare per quello". Gliel’ha insegnato la sua famiglia, che vive in Brasile e che gli manca eccome. "Ma qui ho trovato un’altra famiglia, quella viola, coi compagni, lo staff e pure la dirigenza, a cominciare dal presidente Commisso, che sa sempre come starci vicino". Il difensore viola si racconta in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi. "Sono cresciuto in una città molto piccola. Ho voluto immortalare quel momento per ricordarlo sempre. Ho portato con me i miei sogni". Tra cui un posto di riguardo ha l'andare a giocare in Champions League. "L’ho sempre immaginato, fin da bambino. Vorrei riuscirci per me, per la mia famiglia, per la gente di Bom Sucesso, la mia città. Sarebbe qualcosa di… un altro mondo".