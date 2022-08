Insulti a Spalletti: due anni di Daspo a tifoso Fiorentina

FIRENZE - In seguito agli episodi avvenuti domenica scorsa allo stadio “Artemio Franchi”, al termine di Fiorentina-Napoli, il Questore di Firenze ha firmato tre Daspo a carico di tre spettatori . In particolare, è stato identificato il tifoso che - al termine della sfida - dopo aver avuto un vivace scambio di opinioni con l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ha tentato di colpire il tecnico degli ospiti con uno schiaffo. Il soggetto dovrà restare lontano dagli stadi italiani e dell’Unione Europea per due anni, ma a suoi carico non sarebbero state riscontrate responsabilità penali.

Un altro spettatore - a seguito del battibecco tra lo spettatore e Spalletti, sarebbe stato identificato dopo aver lanciato una bottiglietta di plastica contro il tecnico del Napoli: anche lui, come l’altro supporter viola, non potrà assistere alle partite di calcio per almeno due anni, né tantomeno avvicinarsi agli stadi in prossimità di eventi sportivi. Infine la Questura di Firenze ha emesso un terzo Daspo nei confronti di un trentottenne tifoso partenopeo che -durante le operazioni di filtraggio per l’ingresso all’impianto - è stato sorpreso nel tentativo di portare all’interno dello stadio un fumogeno nascosto negli slip, e un coltello a serramanico di 16 centimetri all’interno dei pantaloni.