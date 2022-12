Liverpool su Amrabat, Fiorentina pronta al rinnovo

FIRENZE - Dalle parti di viale Fanti, per adesso, il telefono non ha ancora iniziato a squillare eppure in casa Fiorentina sono convinti che, prima o poi, i sondaggi che in questi giorni sono stati fatti su Sofyan Amrabat si trasformeranno in vere sirene di mercato. Nulla di nuovo (né di troppo fastidioso), viene fatto sapere: è normale che i pezzi pregiati, specie se messi in risalto nella vetrina più ambita di tutte (quella del Mondiale), finiscano poi con l’avere una lunga lista di pretendenti. Eppure rispetto alle scorse stagioni, quando i viola si sono ritrovati quasi obbligati a cedere alle lusinghe dei club più ricchi per i propri top player, la situazione relativa al marocchino è piuttosto diversa. Primo perché l’ex Verona, acquistato a peso d’oro per volontà del presidente Commisso, non ha in alcun modo fatto trasparire la voglia di cambiare aria. E poi perché, contratto alla mano, l’accordo che lega il mediano dell’undici di Regragui (vera e propria stella in Qatar) alla Fiorentina potrà essere esteso in automatico fino al 2025, non appena la società deciderà di farlo. Tutto risolto, dunque. Anzi no.