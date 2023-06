Fiorentina, Joe Barone: "Franchi aperto per la finale di Conference"

FIRENZE - Lo stadio Franchi verrà aperto ai tifosi il 7 giugno in occasione della finale di Conference League a Praga contro il West Ham : lo ha annunciato il direttore generale della Fiorentina , Joe Barone , ai microfoni Rai al termine di una riunione in Prefettura a Firenze.

Finale Conference League, l'annuncio di Joe Barone

Queste le parole del dg della Fiorentina, Joe Barone, ai microfoni Rai dopo la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella sede della Prefettura di Firenze: "Il 7 giugno apriremo i cancelli dello stadio Franchi per i tifosi che resteranno a Firenze". La Prefettura di Firenze, tramite una nota, ha spiegato che "durante l'incontro è stata convenuta la necessità, immediatamente accolta dalla società calcistica, di consentire ai tifosi fiorentini che non potranno andare a Praga di assistere alla partita allo stadio Artemio Franchi, grazie a maxischermi appositamente allestiti. La Fiorentina metterà in vendita i biglietti ad un prezzo simbolico nei limiti della capienza dello stadio".