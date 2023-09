Fiorentina, è Nico Gonzalez l’evoluzione dei numeri 10

Qualche anno fa, durante un’intervista inserita in un’inchiesta pubblicata su questo giornale sul valore, l’importanza, la necessità e la funzione dei numeri 10, Zvonimir Boban ha detto: «Quando parli di un forte numero 9, dici: “Quello è un grande centravanti”. Ma quando parli di un vero numero 10 , dici: “Quello è un grande giocatore». Il 10 ha fatto un giro infinito nel nostro calcio. Prima era un regista, stava dentro le righe, poi ha cominciato a tracciarne di nuove, è stato una mezz’ala, è diventato un trequartista, infine un cannoniere come Platini, Baggio, Del Piero e Totti . E’ stato l’immenso con la classe inarrivabile di Pelé e di Diego . E’ stato poesia prima che venisse contagiato dalla necessità dei gol. Firenze ne ha conosciuti alcuni straordinari . Miguel Montuori del primo scudetto, fantasista col 10 (era di Rosario, come Messi). Poi Picchio De Sisti del secondo scudetto, regista col 10. Giancarlo Antognoni , sempre e per sempre “unico 10". Roberto Baggio che col 10 sulle spalle portò, suo malgrado, Firenze alla rivolta. Manuel Rui Costa , il 10 dell’assist. Adrian Mutu , il 10 fenomeno, come cantava la Fiesole. C’è stato di recente uno sfortunato passaggio sulle spalle di Castrovilli ancora in attesa di ritrovarsi dopo un’altra operazione. Oggi quel 10 appartiene a Nicolas Gonzalez . Un’ala. Un’ala? Ma siamo sicuri? Gonzalez è stato l’acquisto più costoso nella storia della Fiorentina . Che negli ultimi giorni di mercato ha rinunciato a una lussuosa plusvalenza pur di trattenerlo a Firenze, anche per la soddisfazione del giocatore. E’ il suo terzo anno in viola, 8 gol nel primo (in tutte le partite ufficiali), 14 nel secondo e ora è già a 4.

Fiorentina, l'evoluzione di Gonzalez

La sua crescita è evidente, non solo tecnica ma anche di personalità, e in questo processo appare evidente il lavoro di Italiano. Oggi è l’attaccante che trascina e che, come dicevamo, sta cambiando alla sua maniera i connotati del numero 10. Nico parte sulla fascia destra, si accentra e tira di sinistro. Questa è la prima versione, ma solo una delle tante. Sempre più spesso rientra fin sulla linea di metà campo, chiede palla ai difensori centrali o ad Arthur, salta il primo uomo, rifinisce per l’altro attaccante esterno o per il centravanti oppure va dritto alla conclusione. Non ha più una posizione, ne ha tante e le sceglie in base ai movimenti, anzi, agli spazi che gli avversari concedono. La sua azione nasce da fuori area, talvolta dalla lunga distanza, e termina ai bordi dell’area piccola. Sparge ovunque il suo talento, ha un modo particolare di dribblare, si incunea fra la palla e l’avversario, gli rosicchia lo spazio e poi accelera. Può colpire in tanti modi diversi, ma in quest’ultimo periodo il suo colpo di testa è diventato una sentenza. Come ruolo non è un 10 nel senso tradizionale e nemmeno nel senso moderno. Forse è una evoluzione tattica, ma di quel numero mostra con orgoglio il fascino e la seduzione. E’ diventato il giocatore fondamentale per la squadra. C’è una Fiorentina con Gonzalez e un’altra senza.