Kayode, infortunio shock: lascia Fiorentina-Cukaricki in lacrime, come sta

È durata pochissimo la partita di ieri sera di Kayode con la Fiorentina, impegnata in Conference League contro il Cukaricki. Il 19enne difensore, fresco di rinnovo di contratto con la Viola, è rimasto in campo solo 8 minuti, per via di un brutto intervento di Tosic. La caviglia sinistra e la sua gamba sono rimaste infatti, sotto al corpo dell'autore del fallo, con il ragazzo che è uscito dal campo dolorante e in lacrime.