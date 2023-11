La Fiorentina spiega il motivo del silenzio stampa con una nota ufficiale

Il comunicato ufficiale della Fiorentina

Il comunicato della Fiorentina: "Nel rispetto di tutte le persone presenti e non presenti, la Fiorentina, in questa serata difficile per tutti gli abitanti della Toscana, non rilascia dichiarazioni". Da segnalare che durante la partita attraverso i profili social il club viola ha voluto esprimere la propria solidarietà alle vittime dell'alluvione dei giorni scorsi postando una foto delle due squadre abbracciate al centro del campo con scritto: "La Fiorentina e il presidente Rocco Commisso si stringono intorno al dolore delle vittime dell'alluvione".