Furia Ranieri durante Fiorentina-Genoa: la frase urlata al quarto uomo

Finale nervoso per Fiorentina-Genoa al Franchi , che si è chiusa con un deludente 1-1 per i viola di Italiano. Protagonista nel finale Luca Ranieri , con una frase urlata al quarto uomo che è stata sentita chiaramente anche dai tifosi a casa davanti alla tv.

Ranieri furioso contro il quarto uomo: cosa è successo

Al 90° minuto, con la Fiorentina a caccia di un disperato gol vittoria, Strootman atterra Parisi ma l'arbitro Di Marco lascia correre, salvo poi fischiare qualche secondo dopo per l'intervento di Ranieri su Thorsby. Furiosa la reazione del difensore viola, che si aspettava un fischio del direttore di gara per il fallo sul suo compagno di squadra e non per quello commesso da lui. Ranieri ha poi ricevuto anche un giallo per proteste, sfogandosi duramente con il quarto uomo vicino a lui: "Ma fate le cose al contrario voi due?", poi avvicinandosi ancora di più ha aggiunto: "Vedete le cose al contrario, ma fischia al primo fallo!". Tanto nervosismo per il difensore viola, con la Fiorentina che dopo questo pareggio ha ottenuto solo 3 punti nelle ultime cinque partite.