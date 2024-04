Italiano e il bacio mai dato a Vanessa Leonardi: la verità non tira più

Ragazzi, se dio vuole c’è veramente tutto per superare lo strazio dei Ferragnez, persino di Totti e Ilary, pruriti ormai venuti a noia. Un grazie infinito a Vincenzo Italiano, l’allenatore viola, e chi se no: è lui l’uomo, l’amante, il fedifrago del momento, il volto da copertina per tutti i social e per tutti i gossip a corto di nuove corna.

Non si parla d’altro, foto-video-commenti vanno via come il pane. Basta guardarlo, non c’è bisogno d’altro: alla fine della tribolatissima partita con il Plzen, il tecnico libera la tensione andando a festeggiare sotto la tribuna, e ovviamente fin qui non spuntano corna a nessuno, ma è dopo che esplode lo storione, quando l’impunito latin-lover si avvicina alla bordocampista (neologismo da denuncia alla Corte dell’Aja, almeno quanto shampista), la giornalista di Sky Vanessa Leonardi, e per qualche attimo indugia sotto il suo cappuccio antipioggia, a contatto di guancia.

È vero, all’inizio lui le dice qualcosa, sembra indichi anche il pubblico della curva, ma poi s’infila ancora più sotto (al cappuccio), è chiaro, via, la bacia, quello è un bacio, beccàti, abbiamo il nuovo tormentone, chissenefrega della Conference League, questi due sono legati da qualcos’altro, forza, manda una troupe sotto casa, avverti quelli dei pomeridiani, fai alzare il didietro a quelli della rosa, bisogna sentire moglie e marito, ma certo, i due sono sposati, sì che è fondamentale, e se no dove sarebbe la storia?