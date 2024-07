Fiorentina, poker alla Reggiana in amichevole

FIRENZE - Continua la preparazione della Fiorentina di Palladino ch questa sera ha battuto in amichevole la Reggiana. Al Viola Park, davanti a 1500 persone, la formazione viola ha battuto la Reggiana per 4-0. Il primo tempo si è concluso sul due a zero grazie alle reti di Sottil e Kean. Nella ripresa una doppietta di Kouame ha fissato il risultato sul quattro a zero.