Fiorentina, 1-1 con il Bolton: in gol Brekalo, ora il Preston

Brekalo al 18' e Adeboyejo al 66': l'amichevole tra Bolton e Fiorentina si è conclusa sul risultato di 1-1. La Viola ha iniziato così la sua tournée in Inghilterra. Dopo aver ingaggiato ufficialmente Colpani dal Monza, per Palladino sono arrivate buone indicazioni da verificare in occasione dei prossimi test Oltremanica.