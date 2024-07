Hull City-Fiorentina: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Prosegue la tournée in Inghilterra della Fiorentina di Raffaele Palladino, che a breve rientrerà in Italia per completare il percorso di avvicinamento alla prima giornata del campionato di Serie A . Viola chiamati ad affrontare l' Hull City , formazione di Championship.

Hull City-Fiorentina, l'orario

L'amichevole Hull City-Fiorentina andrà in scena oggi, martedì 30 luglio, alle ore 20.45 all'MKM Stadium di Hull.

Dove vedere Hull City-Fiorentina in diretta tv

Hull City-Fiorentina sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su dispositivi mobili quali PlayStation e XBox, senza dimenticare la sezione app della Home di SkyQ, per tutti gli abbonati.

Dove vedere Hull City-Fiorentina in streaming

Hull City-Fiorentina sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete restare aggiornati sul risultato della partita anche sul Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Palladino

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Barak, Parisi; Brekalo, Sottil; Kean. All. R. Palladino.

Hull City-Fiorentina, la cronaca

Dopo l'amaro pareggio con il Boston e lo sfortunato ko con il Preston City, caratterizzato da una serie di legni colpiti dalla squadra viola, la Fiorentina di Raffaele Palladino si prepara ad affrontare il terzo ed ultimo test di questa tournée inglese. Di fronte, l'Hull City di Tim Walter, avversario che consentirà di capire a che punto è il percorso di crescita della formazione gigliata, intenzionata a riproporre il 3-4-2-1 visto nelle prime apparizioni. Può essere il giorno dell'esordio con la nuova maglia per Andrea Colpani, acquistato dal Monza in questa sessione di mercato e aggregatosi al gruppo nella giornata di ieri. Impiego part-time per il fantasista, mentre dovrebbe toccare ancora a Moise Kean guidare il reparto offensivo della viola. Domani, la squadra di Palladino farà ritorno a Firenze, per poi affrontare i francesi del Montpellier al Viola Park domenica 4 agosto.