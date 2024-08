Fiorentina, pari con il Friburgo: Kean e Mandragora in gol

Non vince ma convince. La Fiorentina ha pareggiato 2-2 il Friburgo all' Europa Park Stadion . Per la squadra di Raffaele Palladino , che ha da poche ore accolto tra le proprie file il portiere spagnolo De Gea , è arrivata l'ennesima conferma di progressi costanti. Fatti registrare uscita dopo uscita.

Kean implacabile, Mandragora raddoppia

Miglioramenti, dunque, e certezze circa i possibili protagonisti nella prossima stagione: Moise Kean è andato ancora una volta a segno, al 9', confermandosi centrale non solo per quanto riguarda la sua posizione in campo in attacco. L'ex Juve sta trovando una continuità realizzativa che, se confermata in campionato e nella prossima edizione della Conference League, potrebbe regalargli un'annata da protagonista. A bersaglio anche Mandragora al 72'. Nel terzo tempo, novità delle amichevoli estive della Viola, Gregoritsch su rigore (fallo di Ranieri) e Philipp sugli sviluppi di un calcio d'angolo hanno fissato il risultato sul 2-2 finale.