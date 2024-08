Fiorentina, calendario Conference: avversari, date partite e dove vederle in tv

Dopo il sorteggio della League Phase , la Uefa ha pubblicato il calendario del cammino della Conference League della Fiorentina. I viola esordiranno giovedì 3 ottobre contro The New Saints, all'Artemio Franchi di Firenze.

Conference League, il calendario della Fiorentina

Prima giornata: Fiorentina-The New Saints (Giovedì 3 ottobre ore 21)

Seconda giornata: San Gallo-Fiorentina (Giovedì 24 ottobre ore 18.45)

Terza giornata: APOEL-Fiorentina (Giovedì 7 novembre ore 21)

Quarta giornata: Fiorentina-Pafos (Giovedì 28 novembre ore 21)

Quinta giornata: Fiorentina-LASK (Giovedì 12 dicembre ore 18.45)

Sesta giornata: Vitoria SC-Fiorentina (Giovedì 19 dicembre ore 21)

Champions League, dove vedere la Fiorentina in tv

Tutte le partite della squadra di Italiano nella League Phase della Conference League saranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go per l’intero triennio 2024-2027. Le partite del torneo saranno visibili solamente su Sky Sport sottoscrivendo l'abbonamento.