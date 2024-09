Fiorentina, Adli: "Abbiamo un obiettivo e puntiamo in alto". E su Palladino...

Conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina per il centrocampista franco-algerino Yacine Adli: "I dirigenti a inizio mercato mi hanno detto che avevano bisogno di vendermi. Nella mia testa ero pronto ad andarmene. Ho avuto l'opportunità di venire a Firenze, di entrare a far parte di un progetto super ambizioso. L'idea mi è piaciuta subito. Non ho avuto dubbi. Qui posso crescere e vincere. Per me dobbiamo puntare in alto, anche se in Serie A ci sono squadre forti possiamo avere il nostro spazio".